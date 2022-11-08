Менеджер Усика рассказал, что боксёр выполнил требования для боя с Фьюри
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«С нашей стороны всё готово. Абсолютно всё. Так что только одному парню нужно сказать «да», и мы сделаем это — и это Фьюри», — цитирует Климаса BoxingScene.
В августе 2022 года 35-летний украинец одержал победу над британским боксёром Энтони Джошуа, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.
Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря 34-летний британец проведёт поединок со своим соотечественником Дереком Чисорой.
Ранее Климас сообщил, кто станет соперником боксёра, если Фьюри потерпит поражение от Дерека Чисоры.