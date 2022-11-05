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Менеджер Усика: если Фьюри проиграет Чисоре, то мы просто объединим титулы в поединке с Дереком

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Менеджер чемпиона WBO, WBA, IBO и IBF в тяжёлом весе Александра Усика Эгис Климас сообщил, кто станет соперником боксёра, если Тайсон Фьюри потерпит поражение от Дерека Чисоры.
Менеджер Усика: если Фьюри проиграет Чисоре, то мы просто объединим титулы в поединке с Дереком
  • Gettyimages.ru
  • © Lionel Hahn - PA Images

«Если Фьюри проиграет Чисоре, то мы просто объединим титулы в поединке с Дереком. Бокс есть бокс. В какой-то момент вы побеждаете, а потом можете проиграть или свести бой к ничьей. Случиться может всё что угодно», — приводит слова Климаса Boxingnews24.

В августе 2022 года 35-летний украинец одержал победу над британским боксёром Энтони Джошуа, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря 34-летний британец проведёт поединок со своим соотечественником Дереком Чисорой.

Ранее Климас рассказал о переговорах по бою с Фьюри.

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