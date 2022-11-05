Менеджер Усика рассказал о переговорах по бою с Фьюри

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, рассказал о переговорах по бою с британцем Тайсоном Фьюри.

«С нашей стороны всё сделано для боя с Фьюри. Так что единственный, кто сейчас может сказать, что этот поединок состоится, — это Тайсон», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу SecondsOut.

В августе 2022 года 35-летний украинец одержал победу над британским боксёром Энтони Джошуа, защитив пояса чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF.

Фьюри является чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря 34-летний британец проведёт поединок со своим соотечественником Дереком Чисорой.

Ранее Усик заявил, что не сможет подраться с Фьюри позже марта из-за соблюдения поста.