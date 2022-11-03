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Усик заявил, что не сможет подраться с Фьюри позже марта из-за соблюдения поста

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Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в тяжёлом весе Александр Усик рассказал, когда сможет провести поединок с обладателем чемпионского пояса WBC британцем Тайсоном Фьюри.
Усик заявил, что не сможет подраться с Фьюри позже марта из-за соблюдения поста
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«Для меня было бы лучше подраться в феврале или начале марта, потому что я православный человек. Я не дерусь во время Великого поста перед Пасхой», — цитирует Усика Belfast Telegraph.

Украинец 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Усик не знает поражений на профессиональном ринге — у него 20 побед (13 — нокаутом).

Фьюри провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри проведёт бой с Дереком Чисорой 3 декабря.

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