Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря
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Поединок пройдёт на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм», сообщает Boxing News.
Фьюри и Чисора уже дважды встречались на ринге — в 2011 и 2014 годах. Оба раза победу одерживал Фьюри.
Британец провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.
На счету 37-летнего Чисоры 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях.
Ранее Фьюри отреагировал на возможное возвращение обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в первый тяжёлый вес.