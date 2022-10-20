Фьюри проведёт бой с Чисорой 3 декабря

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри встретится с соотечественником Дереком Чисорой 3 декабря.

Поединок пройдёт на стадионе лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм», сообщает Boxing News.

Фьюри и Чисора уже дважды встречались на ринге — в 2011 и 2014 годах. Оба раза победу одерживал Фьюри.

Британец провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.

На счету 37-летнего Чисоры 33 победы (23 нокаутом) при 12 поражениях.

Ранее Фьюри отреагировал на возможное возвращение обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в первый тяжёлый вес.