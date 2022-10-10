Фьюри — о возможном возвращении Усика в первый тяжёлый вес: никому нет до него дела

Чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на возможное возвращение обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в первый тяжёлый вес.

«Усик — маленький иностранец, и люди даже не знают его имени. Никому нет до него дела. Если в следующем году он решит уйти в первый тяжёлый вес — позвольте ему сделать это. Мне всё равно, что делают люди. Я сосредоточен на своей жизни», — заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Британец провёл 33 боя, в которых 32 раза одержал победу, один поединок закончился ничьей.

Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом).

Ранее российский боец Олег Фомичёв оценил шансы Усика в возможном поединке с Фьюри.