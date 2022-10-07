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Фомичёв оценил шансы Усика в поединке с Фьюри

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Российский боец Олег Фомичёв оценил шансы Усика в возможном поединке с Тайсоном Фьюри.
Фомичёв оценил шансы Усика в поединке с Фьюри
  • Gettyimages.ru

«Усик — очень умный, думающий боксёр, поэтому я считаю, что у него есть все шансы выиграть у Фьюри. Обычно боксёры по ходу боя начинают уставать, а Александр с каждым раундом только набирает обороты и работает всё лучше и лучше», — цитирует Фомичёва mma.metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что британский боксёр очень талантлив.

Усик является чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF. Фьюри — чемпион по версии WBC.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик готов провести бой против Фьюри 3 декабря.

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