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Усик готов провести бой против Фьюри 3 декабря

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Эгис Климас, менеджер Александра Усика, рассказал, когда украинский боксёр готов провести поединок против британца Тайсона Фьюри.
Усик готов провести бой против Фьюри 3 декабря
  • Gettyimages.ru

«Надеюсь, что всё сложится с Фьюри и мы увидим этот бой. Я слышал, что он хочет драться 3 декабря, у нас нет по этому поводу проблем», — цитирует Климанса talkSPORT.

При этом он предположил, что в боксе может случиться всё что угодно.

«Ломаются руки, ноги и тому подобное, так что это трудно предсказать, но скрестим пальцы. Со своей стороны мы будем готовы на 100%», — добавил Климас.

Усик является чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO, IBF. Фьюри — чемпион по версии WBC.

Напомним, что Усик 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. Украинец не знает поражений на профессиональном ринге — 20 побед (13 — нокаутом). На счету британца 32 победы (23 — нокаутом) и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Усик может завершить карьеру после трёх поединков.

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