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Бивол назвал большой честью получение награды «Боксёр года» от WBA

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Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол заявил, что получение награды «Боксёр года» является для него большой честью.
Бивол назвал большой честью получение награды «Боксёр года» от WBA
  • Gettyimages.ru
  • © Al Bello

«Большая честь получить мою первую награду «Боксёр года» от WBA», — написал Бивол в социальных сетях.

Россиянин получил награду «Боксёр года» в Орландо на юбилейном конгрессе Всемирной боксёрской ассоциации.

Напомним, что в 2022 году Бивол дважды провёл защиту титула, победив Сауля «Канело» Альвареса и Хильберто Рамиреса.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 21 поединок, в каждом из которых одержал победу, причём 11 из них он завершил досрочно.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю заявил, что Бивол заслуженно получил награду лучшего боксёра года WBA.

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