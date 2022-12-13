Победы Большунова, доминирование Степановой и «мешочный» спор Устюгова: чем запомнился этап Кубка России в Чусовом

Александр Большунов одержал две победы на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом. Он не сумел занять первое место только в спринте, где не оказалось равных Сергею Устюгову. После этого ветеран назвал соперников мешками. В ответ Большунов напомнил, что именно они помогли Устюгову стать олимпийским чемпионом в эстафете. А на церемонию награждения после гонки преследования Александр вместе с Ильёй Семиковым и Денисом Спицовым вышли с настоящими мешками на ногах. У женщин же не знала себе равных Вероника Степанова, выигравшая все три старта и оторвавшаяся в общем зачёте турнира от ближайшей преследовательницы почти на 100 очков.

«К этому старту Устюгов, похоже, готовился лучше, чем к Олимпиаде»

Хотя российским лыжникам запрещено участвовать в международных соревнованиях, множество ярких событий дарит болельщикам Кубок страны. Не стал исключением и третий этап в Чусовом. Если брать исключительно спортивные результаты, то у мужчин не было равных Александру Большунову, который в отсутствие главной молодой звёздочки Савелия Коростелёва выиграл две гонки их трёх. Но куда больше запомнилось его «мешковая» пикировка с Сергеем Устюговым.

Поводом послужила неожиданная победа последнего в спринте. Как известно, двукратный чемпион мира летом оставил группу Егора Сорина и перешёл на подготовку в регион, формально покинув сборную России. В итоге работать он начал чуть позже и пропустил первые этапы соревнования. Зато в Пермском крае Сергей произвёл настоящий фурор. Для начала он показал лучшее время в квалификации, оставив Большунова третьим. В финале же он сразу занял лидирующую позицию и никому не позволил обойти себя вплоть до самого финиша. Серебро досталось Большунову, а Александру Терентьеву — бронза. Устюгов же не удержался от того, чтобы не поддеть соперников.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России!» — приводит слова спортсмена «Чемпионат».

На следующий день членам национальной команды удалось взять у ветерана реванш. Выше него в «разделке» расположились сразу пять человек: Большунов, Илья Семиков, Денис Спицов, Артём Мальцев и Илья Червоткин. Равных же на этот раз не оказалось трёхкратному олимпийскому чемпиону, который опередил Спицова более чем на 30 секунд, а Семикова — почти на минуту. А главное — после финиша триумфатор жёстко ответил Устюгову. В частности, он напомнил, что лыжники, которых он обозвал мешками, сделали его олимпийским чемпионом в эстафете.

«Сергей, хотя и тренируется с региональной командой, тоже сборник и получает зарплату. Сейчас нет большой разницы — готовиться в сборной или в региональном коллективе. Поэтому я бы не позволял себе таких высказываний. Видимо, всё это его задевает, но не думаю, что стоит так реагировать. К этому старту Сергей, похоже, готовился лучше, чем к Олимпийским играм и к чемпионатам мира, поскольку там он был никакой. А теперь Устюгова задели слова, и он решил подготовиться именно к данному старту», — приводит слова атлета Sports.ru.

Казалось, разгорелся серьёзный конфликт, однако член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал пикировку спортсменов дружескими подколками. По его мнению, они используют их как дополнительную мотивацию на этапах Кубка страны. Чуть разрядил обстановку сам Большунов, подчеркнувший, что ни о какой ссоре речь действительно не идёт и спортсмены лишь подшучивают друг на другом.

Закончилась же история забавным эпизодом на церемонии награждения после последней гонки этапа — гонке преследования. Лидер сборной одержал ещё более уверенную победу, опередив Семикова и Спицова почти на минуту. Но на пьедестале все трое надели на ноги настоящие большие белые мешки, вызвав смех всех присутствующих.

«Предлагали ли Устюгову тоже надеть? Он забрал его как памятный приз. Мы не должны друг на друга обижаться, мы должны веселиться. Это всё‑таки соревнования, праздник, даже в каком-то смысле шоу. Я вчера выложил фотографию, и некоторые иностранцы спрашивали: «Это тот самый мешок, из‑за которого все ругаются?» Они не понимают, при чём тут он», — цитирует Большунова «Матч ТВ».

Неудивительно, что трёхкратному олимпийскому чемпиону приходится подобным образом дополнительно себя мотивировать, ведь на внутренних состязаниях он редко сталкивается с конкуренцией. В общем зачёте турнира Александр опережает своего ближайшего преследователя Мальцева на 122 очка. При этом старший тренер сборной страны Юрий Бородавко подчеркнул, что подопечный будет ещё набирать форму через старты.

«Планируем, что Александр к февралю сможет прийти к своим оптимальным кондициям. Главные соревнования для него сейчас — «Чемпионские вершины» и чемпионат России. Подготовка и стратегия выстраивалась под них. Александр перед каждой гонкой настраивается только на победу», — отметил специалист.

«Степанова никогда не бегала в таком графике»

У женщин же не знала себе равных Вероника Степанова. После Олимпийских игр в Пекине президент ФЛГР Елена Вяльбе сетовала, что молодая лыжница, завоевавшая золотую медаль в эстафете, поймала звёздную болезнь и меньше внимания стала уделять тренировкам. Однако в новом сезоне она изменила отношение к делу. И если первые этапы у уроженки Камчатской области ушли на раскачку, то в Чусовом она не оставила соперницам шансов.

Сначала Степанова одержала уверенную победу в спринте, опередив примерно на семь секунд Анну Грухвину и Анастасию Фалееву. В двух следующих стартах преимущество Вероники вовсе оказалось колоссальным. Например, в «разделке» она привезла почти минуту занявшей второе место Марии Истоминой, а в гонке преследования увеличила свой отрыв от неё почти до двух. В общем зачёте превосходство девушки тоже велико: 98 очков ей уступает Екатерина Смирнова и 106 — Истомина.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин похвалил подопечную и заявил, что она сделала огромный шаг вперёд.

«У неё вообще конкретная задача на Кубок России — во всех гонках, где участвует, Вероника должна забегать в тройку... Если она всё это выдержит, будет здорово. Никогда раньше Степанова в таком графике не бегала. Выстраиваем подготовку так, чтобы равномерно распределять конёк и классику. Но если будем понимать, что Вероника где-то не вытягивает, придётся пропускать», — отметил специалист.

Конкуренция у женщин должна возрасти, когда на старт выйдут две другие олимпийские чемпионки — Наталья Непряева и Юлия Ступак. По заверениям Бородавко, первая должна прибыть уже на следующий этап в Кирово-Чепецк. А вот её подруга по сборной, вероятно, выступит только в следующем году.

«Лыжники молчат, их никто не смотрит»

Не менее обсуждаемой темой стал показ гонок Кубка России. Первые три этапа не транслировали по телевидению, а в Чусовом этим занимался один из YouTube-каналов. В результате картинка получилась далеко не идеальной. Раскритиковал происходящее даже известный комментатор Дмитрий Губерниев, который посетовал, что многие болельщики просто не имели возможности следить за ходом турнира.

«Лыжники молчат, их никто не смотрит, а их всё устраивает. В лыжах сейчас XIX век и крепостное право, а биатлон транслируется и медийно прогрессирует. Степанова демонстрирует, что старые пердуны неправы, молодёжь невозможно загнать в рамки. Сейчас можно успеть и в телефоне посидеть, и блог свой вести, и демонстрировать выдающиеся результаты в спорте. Прогресс не остановить, поэтому пердуны должны перестать мешать жить нашей молодёжи», — подчеркнул журналист.

В ответ Вяльбе напомнила, что все права на трансляцию Кубка России ФЛГР передала компании «Телеспорт», которая и занимается данным вопросом. При этом она подчеркнула, что едва ли кто-то возьмётся показывать соревнование.

Между тем о необходимости нормальных трансляций на телевидении высказывались и тренеры, и спортсмены. В частности, Степанова рассказала, как один из швейцарских болельщиков спрашивал у неё, где можно посмотреть гонки турнира, но она не смогла ему ничем помочь. Поддержал негодование Губерниева и Большунов.

«Никто не молчит. Не могу на 100% заявлять, что он прямо-таки обвиняет в этом. С другой стороны, Дмитрий правильно говорит, что лыжные гонки — популярный вид, их должны показывать на общественных телеканалах. Чтобы это было доступно, чтобы люди смотрели. Ведь число болельщиков реально увеличилось в разы», — заявил он.

Немного прояснил ситуацию генеральный директор «Телеспорта» Пётр Макаренко. Он объяснил, что организовать нормальный показ из мест, где проводятся этапы КР, крайне сложно. Менеджер также пообещал, что все топовые соревнования, в том числе чемпионат страны, поклонники смогут увидеть.