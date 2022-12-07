Критика в адрес FIS, засилье норвежцев на этапе Кубка мира и прорыв Коростелёва: как стартовал сезон в лыжных гонках

Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален считает, что популярность лыжных гонок падает, а FIS прикладывает недостаточно усилий для поддержания достойного уровня конкуренции на своих соревнованиях. По словам тренера национальной команды Юрия Бородавко, российские специалисты давно говорят об этой проблеме, но в международной федерации отвергают все предложения по её решению. Между тем в отсутствие международных стартов в сборной загорелась новая звезда — Савелий Коростелёв выиграл две спринтерские гонки на этапах Кубка России.

Спортивные эксперты по всему миру бьют тревогу: по их мнению, интерес к лыжным гонкам постепенно снижается. В первую очередь об этом говорит практически полное отсутствие конкуренции на международных соревнованиях. Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно открыть результаты последнего этапа Кубка мира, который прошёл в норвежском Лиллехаммере.

Там в первой десятке мужской «разделки» коньком — девять представителей страны — хозяйки соревнований. Разбавить норвежскую компанию сумел лишь британец Эндрю Масгрэйв, занявший четвёртое место.

Чуть более разнообразным получился итоговый протокол масс-старта классическим стилем: там в топ-10 пробрались сразу два шведа — Вильям Порома и Эрик Руше, занявшие пятое и восьмое места. В финале спринта бежали четверо норвежцев, итальянец и швед. Победил ожидаемо Йоханнес Клебо.

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В женской части соревнований состав призёров чуть более пёстрый, но сводится в основном всё к тем же норвежкам и шведкам.

«То, что я даже не помню имени парня, победившего в Лиллехаммере, многое говорит о доминировании Норвегии», — признаётся шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, имея в виду никому ранее не известного 22-летнего Ивера Андерсена, выигравшего «разделку».

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьёрндален уверен, что лыжные гонки из некогда популярного вида спорта превращаются в междусобойчик. По его мнению, отсутствие полноценной конкуренции на соревнованиях — катастрофа, поэтому международная федерация должна прикладывать больше усилий для популяризации этого вида спорта.

«Я не уверен, что FIS вносит такой же вклад, как IBU, и я надеюсь, что они придут к тому, чтобы больше стран получали достаточную поддержку. IBU и биатлон неслучайно добились того, что сейчас имеют. Годами они поддерживали более слабые страны и продолжают это делать», — приводит слова Бьёрндалена шведский таблоид Expressen.

Тренер национальной команды Юрий Бородавко согласился с прославленным биатлонистом и подчеркнул, что российские представители говорят об этих проблемах на протяжении достаточно долгого времени, но к их мнению не прислушиваются.

«Давно предупреждали, что всё примерно так и будет. Всё делалось в угоду каким‑то лидерам в FIS, которые продвигали определённые идеи. Шёл уклон в сторону спринта, увеличения дистанций. Я бы даже больше сказал. Лояльность к норвежской команде по поводу тех же терапевтических разрешений — тоже звенья одной цепи. Это даёт им определённое преимущество перед остальными. Ни в одной стране нет столько терапевтических разрешений, как в Норвегии… Здесь очень много слагаемых сегодняшнего состояния лыж», — сказал Бородавко «Матч ТВ».

В настоящее время, когда Россия изолирована от международного спорта, возможности повлиять на развитие событий и вовсе сведены к минимуму. При этом, по мнению известного комментатора Дмитрия Губерниева, проблемы в лыжном спорте появились далеко не в этом году, но отсутствие россиян их, безусловно, усугубило.

«С такой организацией соревнований по лыжам даже по сравнению с биатлоном и другими видами спорта FIS в любом случае довела бы вид спорта до ручки. Особенно это проявляется сейчас», — подчеркнул тележурналист.

Ранее он упрекнул западных лыжников в том, что им финансово выгодно отсутствие отечественных атлетов — можно легко выигрывать и получать призовые. Норвежка Тириль Венг ожидаемо с ним не согласилась. По её словам, все девушки в команде Норвегии хотели бы видеть россиянок на лыжне, однако во время активного конфликта на территории Украины это не представляется возможным.

«На воре шапка горит. Я задел их за живое, это понятно. Это враньё и лицемерие… Если вы действительно нуждаетесь в соперниках из России, помогите им вернуться», — прокомментировал её слова Губерниев.

При этом он выразил недоумение, почему сами лыжники сборной остаются в стороне от полемики и не высказываются по животрепещущей теме.

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«Ребята, что же вы делаете‑то? Что же вы все молчите? Вы лучшие годы жизни тратите в молчании. Лыжники, вас выгнали несправедливо из мировой спортивной семьи. Вы даже в России никому не нужны с отсутствием трансляций и так далее. Что ж вы все боитесь, боже ты мой? Бойтесь дальше», — эмоционально обратился он к атлетам.

Но спортсмены, вероятно, предпочитают доказывать не словами, а делом. Тем более что их высказывания, скорее всего, ничего не изменят, ведь в МОК на днях в очередной раз заявили: санкции и защитные меры в отношении России и Белоруссии, которые действуют с февраля, остаются в силе.

Тем временем в посёлке Вершина Тёи в Хакассии прошло уже два этапа Кубка страны, в которых не обошлось без сенсаций. Открытием сезона стал 19-летний Савелий Коростелёв, который дважды выигрывал спринтерские забеги, опережая в том числе трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. В настоящий момент сын бронзовой медалистки Игр в Ванкувере Натальи Коростелёвой возглавляет общий зачёт турнира.

«У нас появился новый, уникальный и очень талантливый спортсмен, который уже в 19 лет может опережать российскую элиту, читай — мировую. Сейчас он показывает результат на высочайшем мировом уровне, несмотря на то что бегает в России. Радует, что очень стабилен — это не случайность и не разовая акция. Он выиграл два спринта подряд, но также очень силён и на дистанции. Все эти результаты он добывает в плотной борьбе, где тому же Большунову надо очень постараться, чтобы не уступать», — высказал мнение о восходящей звезде Александр Панжинский.

Среди женщин лидерство в общем зачёте захватила Вероника Степанова, немного отстаёт от неё Наталья Непряева.

Следующий этап Кубка пройдёт в городе Чусовой 10—13 декабря.