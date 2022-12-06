Бьорндален: развитие лыжных гонок идёт в неправильном направлении, это катастрофа
- Gettyimages.ru
«Мне кажется, развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа. Международная федерация лыжного спорта отвечает за это», — цитирует Бьорндалена Expressen.
По его мнению, самой большой проблемой для лыжных гонок является отсутствие конкуренции. Бьорндален отметил, что многие страны нуждаются в инвестировании и привлечении новых спортсменов.
Напомним, что 30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Ранее чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу выразил опасения из-за доминирования норвежских лыжников в отсутствие россиян на международных соревнованиях.