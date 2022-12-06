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Бьорндален: развитие лыжных гонок идёт в неправильном направлении, это катастрофа

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Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался об отсутствии конкуренции в лыжных гонках.
Бьорндален: развитие лыжных гонок идёт в неправильном направлении, это катастрофа
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, развитие лыжных гонок идёт в совершенно неправильном направлении. Это катастрофа. Международная федерация лыжного спорта отвечает за это», — цитирует Бьорндалена Expressen.

По его мнению, самой большой проблемой для лыжных гонок является отсутствие конкуренции. Бьорндален отметил, что многие страны нуждаются в инвестировании и привлечении новых спортсменов.

Напомним, что 30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу выразил опасения из-за доминирования норвежских лыжников в отсутствие россиян на международных соревнованиях.

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