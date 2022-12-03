Кершоу считает, что лыжные гонки рискуют потерять популярность из-за отсутствия россиян

Чемпион мира 2011 года в командном спринте канадец Девон Кершоу выразил опасения из-за доминирования норвежских лыжников в отсутствие россиян на международных соревнованиях.

«С точки зрения мужчин наблюдается полное доминирование, раньше я такого не видел. В лыжах такого не было никогда. Когда россияне перестали выходить на старт, Кубок мира превратился в норвежский турнир «Большого шлема», — цитирует Кершоу NRK.

По его словам, через пару лет будет очень сложно привлекать спонсоров и поддерживать интерес к виду спорта.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отношении к россиянам.