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Большунов: на Западе должны перестать во всём обвинять русских

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отношении к россиянам.
Большунов: на Западе должны перестать во всём обвинять русских
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Modica/NordicFocus

«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, русских. Может быть, нам нужна поддержка вместо этого? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — цитирует Большунова TV2.

Он добавил, что в ситуации с миром виноваты все страны, имеющие отношение к конфликту. Лыжник призвал лидеров государств сесть за стол переговоров.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что WADA вместе с Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию.

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