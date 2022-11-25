Большунов: на Западе должны перестать во всём обвинять русских

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался об отношении к россиянам.

«Люди на Западе должны перестать во всём обвинять нас, русских. Может быть, нам нужна поддержка вместо этого? Спорт — это мир, спорт должен объединять людей», — цитирует Большунова TV2.

Он добавил, что в ситуации с миром виноваты все страны, имеющие отношение к конфликту. Лыжник призвал лидеров государств сесть за стол переговоров.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что WADA вместе с Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию.