Узнать больше

Васильев: WADA вместе с Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не видит ничего удивительного в словах президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о ситуации с допингом в России.
Васильев: WADA вместе с Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию
  • AFP
  • © Marc BRAIBANT

«Всё нормально, они в своём тренде и стихии... Ни о какой справедливости речи быть не может. WADA вместе с Томасом Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию, но это обернётся крахом олимпийского движения», — цитирует Васильева РИА Новости.

18 ноября глава WADA заявил о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее Банька заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения всех условий организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить