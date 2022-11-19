Васильев: WADA вместе с Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что не видит ничего удивительного в словах президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о ситуации с допингом в России.

«Всё нормально, они в своём тренде и стихии... Ни о какой справедливости речи быть не может. WADA вместе с Томасом Бахом разрушают мировой спорт, чтобы побольнее наказать Россию, но это обернётся крахом олимпийского движения», — цитирует Васильева РИА Новости.

18 ноября глава WADA заявил о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации.

РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений. Проверка WADA является последним шагом по восстановлению статуса российского агентства, которое может состояться во второй половине декабря по окончании двухлетних санкций.

Ранее Банька заявил, что членство РУСАДА не будет восстановлено до полного выполнения всех условий организации.