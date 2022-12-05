Норвежская лыжница: на Кубке мира мы скучаем по русским

Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг отреагировала на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева.

«Мы бы предпочли, чтобы русские участвовали, но, пока идёт спецоперация, правильнее всего не вмешиваться. Но, конечно, мы скучаем по русским», — цитирует Венг Nettavisen.

Губерниев заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее норвежский лыжник назвал Губерниева «идиотом».