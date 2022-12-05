Норвежская лыжница: на Кубке мира мы скучаем по русским
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«Мы бы предпочли, чтобы русские участвовали, но, пока идёт спецоперация, правильнее всего не вмешиваться. Но, конечно, мы скучаем по русским», — цитирует Венг Nettavisen.
Губерниев заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Ранее норвежский лыжник назвал Губерниева «идиотом».