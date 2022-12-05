Норвежский лыжник назвал Губерниева «идиотом»
- РИА Новости
«Нет смысла комментировать, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были на Кубке мира. Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — цитирует Скара Nettavisen.
Губерниев заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал первую победу в сезоне-2022/23.