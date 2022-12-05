Норвежский лыжник назвал Губерниева «идиотом»

Норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар отреагировал на слова российского комментатора Дмитрия Губерниева.

«Нет смысла комментировать, что говорит такой идиот. Это за кадром. Конечно, нам бы хотелось, чтобы русские были на Кубке мира. Никому не кажется забавным, что побеждают одни норвежцы», — цитирует Скара Nettavisen.

Губерниев заявил, что норвежских лыжников не волнует отсутствие россиян на Кубке мира.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов одержал первую победу в сезоне-2022/23.