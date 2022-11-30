Коростелёв эмоционально высказался о победе в спринте на Кубке России
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«Я впервые выиграл в день рождения, и эмоции, конечно, зашкаливают. На финиш я просто выкатил на большей скорости», — цитирует лыжника «Чемпионат».
Он добавил, что радовался бы даже третьему месту.
18-летний россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 33,40 секунды. Второе место занял Денис Филимонов (+0,16). Третьим финишировал Александр Большунов (+0,76).
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с трансляциями лыжных гонок в России.