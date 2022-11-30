Губерниев: с лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище
- РИА Новости
«Лыжи сейчас никто не смотрит, самое главное сейчас добыть информацию о результатах. С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».
Он призвал лыжников не молчать, потому что трансляции — это их жизнь, капитализация и слава. Комментатор отметил, что вид спорта умирает, а спортсмены молчат.
В настоящий момент в Республике Хакасия проходит этап Кубка России по лыжным гонкам.
Ранее Вероника Степанова победила в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России в Хакасии.