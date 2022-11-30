Губерниев: с лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с трансляциями лыжных гонок в России.
Губерниев: с лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище
  • РИА Новости

«Лыжи сейчас никто не смотрит, самое главное сейчас добыть информацию о результатах. С лыжными трансляциями происходит всероссийское позорище», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Он призвал лыжников не молчать, потому что трансляции — это их жизнь, капитализация и слава. Комментатор отметил, что вид спорта умирает, а спортсмены молчат.

В настоящий момент в Республике Хакасия проходит этап Кубка России по лыжным гонкам.

Ранее Вероника Степанова победила в спринте свободным стилем на втором этапе Кубка России в Хакасии.

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