Вяльбе: сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победы Александра Большунова и Вероники Степановой в гонках свободными стилем на этапе Кубка России.

«Конечно, сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы. Сегодня не стартовали Терентьев, Наташа Непряева, но это было запланировано заранее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

25-летний Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 30,1 секунды.

Второе место занял Денис Спицов (+18,5). Третьим финишировал Артём Мальцев (+27).

Степанова смогла преодолеть дистанцию в 10 км за 25 минут 44,4 секунды.

На второй позиции расположилась Екатерина Смирнова (+0.56.2), третьей финишировала Лариса Рясина (+1:09.5).

Ранее президент России Владимир Путин наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством».