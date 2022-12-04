Вяльбе: сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы
«Конечно, сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы. Сегодня не стартовали Терентьев, Наташа Непряева, но это было запланировано заранее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
25-летний Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 30,1 секунды.
Второе место занял Денис Спицов (+18,5). Третьим финишировал Артём Мальцев (+27).
Степанова смогла преодолеть дистанцию в 10 км за 25 минут 44,4 секунды.
На второй позиции расположилась Екатерина Смирнова (+0.56.2), третьей финишировала Лариса Рясина (+1:09.5).
Ранее президент России Владимир Путин наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством».