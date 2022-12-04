Вяльбе: сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы

Короткая ссылка
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победы Александра Большунова и Вероники Степановой в гонках свободными стилем на этапе Кубка России.

«Конечно, сегодняшние победы Большунова и Степановой были ожидаемы. Сегодня не стартовали Терентьев, Наташа Непряева, но это было запланировано заранее», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

25-летний Большунов преодолел дистанцию в 15 км за 33 минуты 30,1 секунды.

Второе место занял Денис Спицов (+18,5). Третьим финишировал Артём Мальцев (+27).

Степанова смогла преодолеть дистанцию в 10 км за 25 минут 44,4 секунды.

На второй позиции расположилась Екатерина Смирнова (+0.56.2), третьей финишировала Лариса Рясина (+1:09.5).

Ранее президент России Владимир Путин наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить