Путин наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Вяльбе получила награду за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта, сообщается на официальном портале правовой информации.

Трёхкратная олимпийская чемпионка занимает должность главы ФЛГР с 2010 года.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.

Ранее Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.