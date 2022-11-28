Путин наградил Вяльбе орденом «За заслуги перед Отечеством»
Вяльбе получила награду за большой вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта, сообщается на официальном портале правовой информации.
Трёхкратная олимпийская чемпионка занимает должность главы ФЛГР с 2010 года.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/2023.
Ранее Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.