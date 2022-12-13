Большунов: норвежцы пишут мне, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских
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- © Antti Yrjönen
«Мне пишут в соцсети норвежские и шведские болельщики. Они говорят, что Кубок мира неинтересно смотреть без русских, и выражают надежду, что мы скоро вернёмся», — цитирует Большунова «Чемпионат».
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Большунов приготовил вафли для лыжников сборной России.