Устюгов назвал Большунова и сборников мешками после победы на КР

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов иронично высказался о партнёрах по команде после победы в спринте на этапе Кубка мира.

«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной», — цитирует Устюгова РИА Новости.

30-летний спортсмен прошёл дистанцию за 3:16,71 минуты. Вторым финишировал Александр Большунов (+0,82). Третьим – Александр Терентьев (+1,56).

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России.