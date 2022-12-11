Устюгов назвал Большунова и сборников мешками после победы на КР
- Gettyimages.ru
«Летом меня некоторые называли мешком… И я ещё тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной», — цитирует Устюгова РИА Новости.
30-летний спортсмен прошёл дистанцию за 3:16,71 минуты. Вторым финишировал Александр Большунов (+0,82). Третьим – Александр Терентьев (+1,56).
Ранее сообщалось, что Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России.