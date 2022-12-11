Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России

Лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России.

25-летний россиянин показал время 35 минут 56,7 секунды.

Вторым пришёл Денис Спицов (+32,2), замкнул тройку Илья Семиков (+56,5).

Большунов завоевал золотые медали Игр-2022 в скиатлоне, эстафете и марафонской гонке. Спортсмен стал первым в России лыжником, которому удалось выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира, «Тур де Ски» и общий зачёт Кубка мира.

10 декабря Сергей Устюгов одержал победу в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка России в Чусовом.