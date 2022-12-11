Большунов: сейчас на Кубке мира медали и очки раздаются просто так

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о конкуренции на Кубке мира.

«Смотрю сейчас Кубок мира и понимаю, что там медали и очки просто так раздаются: хочешь — бери. Клебо топовый спортсмен и он знает, какие гонки бежать, какие нет. У него ещё будет много шансов забрать своё и забрать Кубок мира», — цитирует Большунова «Чемпионат».

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Международная лыжная федерация решила продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях на сезон-2022/23.

Ранее сообщалось, что Большунов одержал победу в гонке на 15 км в свободном стиле в рамках третьего этапа Кубка России.