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Большунов — об Устюгове: эти мешки сделали его олимпийским чемпионом

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов ответил на слова партнёра по команде Сергея Устюгова.
Большунов — об Устюгове: эти мешки сделали его олимпийским чемпионом
  • Gettyimages.ru

«Эти мешки сделали его олимпийским чемпионом. Он хоть и не с командой готовится, но он сборник и получает зарплату в сборной. К этому старту он готовился лучше, чем к ОИ и ЧМ, потому что там был никакой», — цитирует Большунова РИА Новости.

Напомним, что Устюгов назвал Большунова и сборников мешками после победы в спринте на Кубке России.

30-летний спортсмен прошёл спринтерскую дистанцию за 3:16,71 минуты. Вторым финишировал Александр Большунов (+0,82). Третьим — Александр Терентьев (+1,56).

Ранее сообщалось, что Большунов выиграл разделку на 15 км на этапе Кубка России.

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