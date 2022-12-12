«Должна быть допущена в полном объёме»: в РФ ответили на поддержку НОК США участия россиян в ОИ без флага и гимна

Президент НОК США Сюзанна Лайонс высказалась за допуск российских и белорусских спортсменов до Олимпиады в Париже, но без флага и гимна. По её словам, в защитных мерах, принимаемых в последние месяцы МОК, больше нет необходимости. Однако бывший глава ОКР Леонид Тягачёв назвал её выступление блефом, а депутат Госдумы Дмитрий Свищёв выступил против участия в соревнованиях без национальной символики. В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая призналась, что прозвучавшие заявления её не слишком обнадёжили.

В последнее время в публичном пространстве всё чаще звучат призывы допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. Так, во время саммита МОК в Лозанне было заявлено о необходимости пересмотра защитных мер, озвученных ранее.

Также Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил содействовать участию россиян в соревнованиях под эгидой организации. Теперь инициатива будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций с членами МОК, представителями спортсменов, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

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На этом фоне прозвучало громкое заявление главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс, что организация выступает за допуск россиян на Игры 2024 года.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для олимпийского движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями», — цитирует Лайонс РИА Новости.

Также, по её словам, вопрос необходимости в защитных мерах больше не стоит так остро, однако сохраняется угроза того, что некоторые страны по собственной инициативе запретят россиянам участвовать в соревнованиях на своей территории.

«Это серьёзное нарушение Олимпийской хартии. Мы не хотим, чтобы отдельные страны по политическим мотивам решали, с кем они или их спортсмены должны или не должны взаимодействовать», — подчеркнула Лайонс.

В России заявление американского НОК встретили настороженно. Оно как бы свидетельствует о смене вектора в отношении отечественного спорта, однако нельзя считать его какой бы то ни было гарантией возвращения на международную арену. По мнению бывшего президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва, доверять подобным словам можно было бы лишь в том случае, если они прозвучали бы из уст президента США.

«Верить во что‑то сейчас не могу, это всё будет вяло обсуждаться, но ни к чему не приведёт без договорённости двух президентов. Будем ждать, когда Владимир Путин договорится с президентом США. Я очень хорошо знаю всех этих руководителей и могу сказать, что это просто блеф, я устал от этого вранья. Если они так высказались, то это значит, что они идут против своего президента. В целом я согласен и поддерживаю их решение, но жаль, что это неправда», — отметил Тягачёв.

Кроме того, множество спортивных деятелей высказались против выступления на Играх без флага и гимна, как на том настаивают США. Так, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал это унижением, а президент Федерации тяжёлой атлетики Максим Агапитов — изощрённой формой извращения олимпийских принципов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв положительно оценил неожиданный, по его мнению, шаг американцев навстречу, но подчеркнул, что они должны делать его без оговорок, касающихся национальной символики. Если, конечно, действительно борются за ценности олимпийского движения.

«Опять же, решение CAS, что российские спортсмены не могут выступать под флагом и гимном своей страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх, истекает 16 декабря, а других законных оснований лишать нас нашей национальной символики нет ни у кого: ни у МОК, ни у Америки, ни у других русофобских стран. Я считаю, что Россия должна быть допущена в полном объёме и с полной атрибутикой», — цитирует парламентария «Матч ТВ».

По словам старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко, для неё не стало неожиданностью это заявление американцев, так как многие федерации высказывались за допуск России, хотя и неофициально. Также, по её мнению, нужно непременно пользоваться возможностью выступить на Играх, пусть и без национальной атрибутики.

«Мы уже один раз пережили нейтральный статус, отсутствие флага, гимна. Это было в Токио. Что поменялось за год? Нужно думать о спортсменах, которые отдали очень много, чтобы выйти на этот уровень и защищать честь страны, все они хотят принять участие в Олимпийских играх.

Да, сейчас двоякая ситуация, но говорить, что выступать без национальной атрибутики — значит не быть патриотом, неправильно. Это мнение всех наших гимнастов, олимпийцев и всего тренерского штаба», — отметила специалист, добавив, что окончательное решение останется за руководством страны.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая отметила, что положительно встретила слова НОК США, однако они её не слишком обнадёжили.

«Сейчас едва ли не каждую секунду появляются какие-то новости, нет никакой стабильности и определённости, поэтому я буду спокойна только тогда, когда будет реальный результат. Для фехтования это возможность участвовать в отборочных соревнованиях, которые стартуют в апреле будущего года. Если нас к ним допустят, это будет шаг к Олимпиаде. А пока могу лишь сказать, что тренировочный процесс не останавливается и мы до последнего верим, что будем участвовать в Играх», — заявила в беседе с RT спортсменка, которая готовится к своей шестой Олимпиаде.