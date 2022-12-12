Родионенко: Федерация гимнастики США всегда была за допуск россиян к турнирам
- РИА Новости
«Федерация гимнастики США изначально была за то, чтобы мы выступали на международных стартах. Там считали и считают, что наш недопуск отбрасывает мировую гимнастику назад», — цитирует Валентину Родионенко ТАСС.
По её мнению, очевидно, что в Олимпийском комитете США есть люди, которые не участвуют в политике.
«Всем деятелям из мира спорта всё более становится очевидно, что ценность олимпиад значительно упадёт, если на соревнования не приедут сильнейшие атлеты», — подчеркнула Родионенко.
Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 без флага.
Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Играм в Париже.
На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.
Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года.