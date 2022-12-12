Родионенко: Федерация гимнастики США всегда была за допуск россиян к турнирам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Федерация гимнастики США (USAG) всегда выступала за участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях.

«Федерация гимнастики США изначально была за то, чтобы мы выступали на международных стартах. Там считали и считают, что наш недопуск отбрасывает мировую гимнастику назад», — цитирует Валентину Родионенко ТАСС.

По её мнению, очевидно, что в Олимпийском комитете США есть люди, которые не участвуют в политике.

«Всем деятелям из мира спорта всё более становится очевидно, что ценность олимпиад значительно упадёт, если на соревнования не приедут сильнейшие атлеты», — подчеркнула Родионенко.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Играм в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года.





