Винер сравнила возможный допуск российских спортсменов к Играм-2024 с оттепелью

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Сейчас я не буду ничего комментировать. Когда будет полное и окончательное решение о том, что Россия будет выступать в Париже, тогда я смогу прокомментировать, что это оттепель», — цитирует Винер РИА Новости.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Российской федерации прыжков в воду (РФПВ) Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с FINA по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.











