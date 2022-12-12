Матыцин: Минспорт России надеется, что МОК вернёт олимпийское движение на путь вне политики

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Не хочется делать поспешных выводов, решение остаётся за Международным олимпийским комитетом (МОК). Минспорт России надеется, что МОК прислушается к мнению спортивных экспертов и вернёт олимпийское движение на путь вне политики», — цитирует Матыцина ТАСС.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сравнила возможный допуск российских спортсменов к Играм-2024 с оттепелью.