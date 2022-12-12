Тихонов назвал унижением возможный допуск России к Олимпиаде в Париже без флага

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможный допуск российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Это унижение, потому что мы должны подчиниться. Мы готовы вернуться, но только с флагом. Все уже начинают думать, что падают конкуренция и интерес. Думаю, что нас допустят. У нас есть время до 2024 года, поэтому надо подождать», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) подчеркнул, что Олимпийский комитет России (ОКР) должен настаивать на полноценном допуске россиян к международным стартам.

«Они специально хотят нас всего лишить, чтобы потом трясти документом с нашим согласием. Надо продавливать флаг, потому что потом все будут злорадствовать», — заключил Тихонов.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к Играм в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года.