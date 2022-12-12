Роднина — о призыве Олимпийского комитета США: без нас им скучно, гадости писать не про кого

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Без нас им скучно. Гадости писать не про кого. Но если говорить объективно, есть конкретные позиции, по которым могут отстранять спортсменов. Это же касается и Олимпийского комитета», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал унижением возможный допуск России к Олимпиаде в Париже без флага.