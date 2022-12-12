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Великая рассказала, как отнеслась к заявлению НОК США о допуске россиян на Игры-2024 без флага

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая прокомментировала возможный допуск российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Великая рассказала, как отнеслась к заявлению НОК США о допуске россиян на Игры-2024 без флага
  • РИА Новости

«Положительно отнеслась к этому заявлению, но не могу сказать, что оно меня сильно обнадёжило. Сейчас едва ли не каждую секунду появляются какие-то новости, нет никакой стабильности и определённости, поэтому я буду спокойна только тогда, когда будет реальный результат. Для фехтования это возможность участвовать в отборочных соревнованиях, которые стартуют в апреле будущего года. Если нас к ним допустят, это будет шаг к Олимпиаде. А пока могу лишь сказать, что тренировочный процесс не останавливается и мы до последнего верим, что будем участвовать в Играх», — заявила Великая RT.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о возможном допуске российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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