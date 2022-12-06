Страх Медведевой, материнство Сотниковой, планы Дэвис и Смолкина: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева рассказала о необычном подарке на день рождения, а Алина Загитова вновь столкнулась с критикой в связи с работой ведущей. Диана Дэвис и Глеб Смолкин объяснили, почему не приезжают в Россию на соревнования, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов побывали на матче Бразилия — Камерун чемпионата мира по футболу. Между тем Аделина Сотникова поделилась впечатлениями от первого месяца материнства.

Неожиданный подарок Медведевой

Евгения Медведева рассказала об особенностях посвящённого ей документального фильма, премьера которого должна состояться в 2023 году. По словам двукратной чемпионки мира, в нём будет много эксклюзивных кадров, которые ещё никто не видел. Съёмки проекта начались четыре года назад.

«Я пока, наверное, не понимаю всей важности данного события. И относилась к этому просто как к очередным съёмкам, репортажам. Наверное, (фраза. — RT) «фильм про Евгению Медведеву» звучит пафосно. Я сама жду. Мне интересно, что из этого выйдет. Там будет много материала, которого я даже не помню. Там есть детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры, с кассет. Видеозаписи, где я совсем маленькая. Мне там всего два-три года, я только-только начала заниматься фигурным катанием», — рассказала фигуристка.

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Один из сюжетов ленты будет посвящён шоу «Ледниковый период», съёмки очередного сезона которого недавно завершились. По словам Медведевой, ей пришлось невероятно тяжело — как из-за напряжённого графика, так и из-за ухода из проекта прежнего партнёра Дани Милохина. Как известно, его заменил актёр Фёдор Федотов, которому фигуристка осталась очень благодарна.

«Настолько трепетного отношения ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения в очень некомфортных для обоих условиях: когда поджимает время, когда нужно делать то, что на данный момент невозможно сделать. В «Ледниковом периоде» (одновременно) здорово и очень сложно, (проект) учит, наверное, работать на грани возможностей, потому что я уставала не меньше, чем в спорте. Это действительно огромная работа, которая требует очень много времени и сил», — сказала серебряная медалистка Олимпиады.

Также бывшая спортсменка поделилась эмоциями от празднования дня рождения, которое состоялось в конце ноября. По её словам, на вечеринке собралась «абсолютно разношёрстная компания», однако праздник вышел душевным. А самым необычным подарком отметилась телеведущая Регина Тодоренко, которая преподнесла Евгении сертификат на прыжок с парашютом, несмотря на то что фигуристка боится высоты.

«Она знает об этом. Говорю: «Регин, забери», — со смехом рассказала Медведева.

Новая жизнь Сотниковой

Аделина Сотникова поделилась первыми впечатлениями от нового этапа жизни. 30 октября олимпийская чемпионка стала мамой. Пока она не раскрывает ни пола, ни имени младенца, но делится эмоциями, которые её переполняют.

«Это, конечно, непросто. В первый месяц не понимаешь, отчего ребёнок плачет и что у него болит. Не спишь по ночам. Но со временем привыкаешь к этому, и сейчас это счастье. Даже золото Олимпиады не сравнится с его улыбкой!» — приводит слова Сотниковой Sport24.

При этом спортсменка постепенно возвращается к активной жизни. Например, Аделина призналась, что готова повторить участие в «Ледниковом периоде». Первая попытка ей не удалась, так как ещё на этапе подготовки к съёмкам партнёр фигуристки, певец Дава травмировал плечо, а нового напарника ей подобрать не сумели.

«В том году я вылетела, так как мой партнёр получил травму. В этом году я была беременна и не принимала участия. Поэтому почему бы и нет? Я сейчас такой человек разносторонний, что могу взяться за любое дело, но главное, чтобы это было своевременно», — отметила Сотникова.

Также она высказалась о карьере двух выдающихся российских фигуристок, Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые официально не объявляли об уходе из спорта, как и сама Сотникова.

«У меня была надежда вернуться, но всё пошло не так: вес поплыл, тяжело было взять себя в руки, понимала, что опять нужно каждый день на тренировку. И тут либо ты тренируешься с утра до вечера, либо идёшь в другую сферу, в другую деятельность», — поделилась чемпионка Сочи.

Она предположила, что и Женя, и Алина столкнулись с аналогичной проблемой. Однако не исключила, что им обеим хватит сил вернуться на прежний уровень.

«На данный момент можно сказать, что да, путь выбран. Но вдруг что-то изменится. Возьмём других спортсменов: кто-то возвращается через десять лет и становится чемпионом. Это же уникально. Возможно ли такое в фигурном катании? Если поднимут возраст, то всё возможно», — приводит слова Сотниковой Metaratings.

Очередная критика Загитовой

Алина Загитова вновь столкнулась со шквалом критики в свой адрес. Олимпийская чемпионка в дуэте с Дмитрием Хрусталёвым стала ведущей чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге, и многие сочли её работу недостаточно хорошей для необычного и привлекательного турнира.

В сети стало вирусным видео с реакцией Елены Чайковской на одну из запинок Алины. Фигуристка не смогла с первого раза произнести слово «жеребьёвка», а заслуженный тренер России в этот момент опустила глаза и картинно прикрыла лицо рукой.

Уровень ведущих раскритиковала и олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская, назвав турнир «местечковым капустником с невнятным косноязычным конферансом». Она отметила, что все усилия Первого канала, вложенные в подготовку Загитовой, пока не привели к успеху. При этом, вероятно, у фигуристки работает защитная реакция от негативных отзывов: «Кругом враги и недоброжелатели, а те, кто критикует — просто завидуют».

«Соответственно, становится невозможно убедить человека в том, что критика может быть конструктивной, что нужно постоянно и много работать над собой, что работа в кадре — это не только скороговорки, но и множество гораздо более сложных вещей.

Безусловно, у Алины есть большой плюс: она одна из самых популярных фигуристок в стране с огромным количеством подписчиков, которые, разумеется, придут на любой проект с участием кумира. Опять же, надо понимать: как только количество пойдёт на убыль и появятся новые герои, Алину тут же из кадра уберут», — написала в своём Telegram-канале Вайцеховская.

Продюсер Яна Рудковская также отметила, что Загитова на фоне профессионального шоумена Хрусталёва выглядела менее выигрышно.

«Я бы очень хотела её снова видеть на льду и болеть за неё! Лучше оставаться королевой льда, чем объявлять претендентов на новую корону», — написала супруга Плющенко у себя в соцсетях.

Загитова между тем продолжает работу на телевидении и пробует разные образы во время фотосессий. Один из последних — в экстравагантном платье и с пистолетом для мыльных пузырей.

Новые планы Дэвис и Смолкина

Огромный резонанс в России вызвало интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина для YouTube-канала «Ход коньком». В нём спортсмены максимально честно рассказали, почему не будут пока участвовать ни в каких соревнованиях в России, а также о перспективах смены гражданства в будущем.

Как объяснил Смолкин, в настоящий момент он находится в ожидании получения американской грин-карты, которая позволит ему без проблем возвращаться в США после поездок на соревнования. По его словам, документы были поданы в феврале, но они в процессе рассмотрения.

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«Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждёт меня с чемоданами. Это дикая проблема», — рассказал фигурист.

Что касается возможного выступления за сборную США, спортсмены отметили, что эти слухи основываются на понимании: все атлеты хотят реализоваться на международной арене.

«Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ», — сказал Смолкин.

Фигуристы особо подчеркнули, что их проживание, тренировки, работа специалистов и перелёты в США оплачиваются исключительно родителями.

«Если это условный этап Гран-при, то билеты приобретает ISU. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация (ФФККР. — RT). Мы тогда тренировались в Москве, и перелётом занималось уже министерство. Всё остальное... — за свой счёт. Каждая копейка», — заявил партнёр.

Фанаты пентакампионов

Виктория Синицина и Никита Кацалапов побывали на матче чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Камеруна. Олимпийские чемпионы, которые в эти дни выступают в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дохе, болели за пентакампионов.

В соцсетях они поделились фото и видео с игры, а также рассказали о пережитых эмоциях. Так, по словам Виктории, они получили огромное удовольствие, но при этом сильно устали. Кацалапов же подчеркнул, что на матче такого масштаба побывал впервые.

«Эмоции, азарт и праздник футбола начались прямо из метро, когда мы бесконечной толпой в 90 тыс. человек шли к стадиону! Все поют песни, орут кричалки, танцуют, улыбаются. Невероятно сильная, спортивная атмосфера! А красота самого стадиона — это что-то невероятное! Огромное поле — и тысячи фанатов на трибунах, которые пускают живую волну! С лица не сходила улыбка. Это было шикарно», — написал он в Telegram-канале.

За некоторыми матчами турнира во время отпуска наблюдала и Медведева. Она рассказала, что в её отеле был огромный экран, у которого собирались фанаты со всего города.

«Все смотрели футбол, и я в том числе. Не могу сказать, что у меня есть любимая команда на международном поле, но меня часто можно увидеть на футбольных матчах. Я так, просто со стороны наблюдаю», — призналась Евгения.