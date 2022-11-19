Загитова и Щербакова вместе проведут финал «Ледникового периода»

Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Анна Щербакова вместе проведут финал шоу «Ледниковый период».

Помогать спортсменкам будет фигурист Алексей Ягудин, сообщает РИА Новости.

С пятого выпуска проекта Загитова и Щербакова чередовались в роли ведущих программы.

Щербакова в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участия в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезона-2022/23. Загитова декабре 2019 года объявила о приостановлении профессиональной карьеры.

Ранее телеведущая Алла Михеева заступилась за Загитову.