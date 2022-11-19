Загитова и Щербакова вместе проведут финал «Ледникового периода»
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Помогать спортсменкам будет фигурист Алексей Ягудин, сообщает РИА Новости.
С пятого выпуска проекта Загитова и Щербакова чередовались в роли ведущих программы.
Щербакова в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участия в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезона-2022/23. Загитова декабре 2019 года объявила о приостановлении профессиональной карьеры.
Ранее телеведущая Алла Михеева заступилась за Загитову.