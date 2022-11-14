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Михеева резко ответила на критику Загитовой за роль ведущей «Ледникового периода»

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Телеведущая Алла Михеева заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.
Михеева резко ответила на критику Загитовой за роль ведущей «Ледникового периода»
  • РИА Новости

«А не надо её критиковать, лучше посмотрите её прекрасные выступления, после которых она стала олимпийской чемпионкой! Посмотрите, какая она красивая», — цитирует Михееву StarHit.

Напомним, что Загитова совместно с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Алла Михеева выступает в шоу в роли участницы. Она катается в паре с фигуристом Иваном Букиным.

Ранее сообщалось, что Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве.

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