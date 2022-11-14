Михеева резко ответила на критику Загитовой за роль ведущей «Ледникового периода»

Телеведущая Алла Михеева заступилась за олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову.

«А не надо её критиковать, лучше посмотрите её прекрасные выступления, после которых она стала олимпийской чемпионкой! Посмотрите, какая она красивая», — цитирует Михееву StarHit.

Напомним, что Загитова совместно с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Алла Михеева выступает в шоу в роли участницы. Она катается в паре с фигуристом Иваном Букиным.

Ранее сообщалось, что Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве.