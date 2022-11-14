Михеева резко ответила на критику Загитовой за роль ведущей «Ледникового периода»
- РИА Новости
«А не надо её критиковать, лучше посмотрите её прекрасные выступления, после которых она стала олимпийской чемпионкой! Посмотрите, какая она красивая», — цитирует Михееву StarHit.
Напомним, что Загитова совместно с Алексеем Ягудиным и Анной Щербаковой является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Алла Михеева выступает в шоу в роли участницы. Она катается в паре с фигуристом Иваном Букиным.
Ранее сообщалось, что Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве.