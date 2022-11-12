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Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетит турнир по художественной гимнастике имени пятикратной чемпионки мира Евгении Левановой.
Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве
  • РИА Новости

Соревнования состоятся 12 ноября. На турнире также будут присутствовать гимнастки Лала Крамаренко, Анастасия Татарева, Яна Луконина, Мария Толкачёва и Дарья Шкурихина.

Напомним, что фигуристка в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участие в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезоне-2022/23.

В настоящий момент Щербакова является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее Алина Загитова заявила, что между ней и Щербаковой нет конкуренции в «Ледниковом периоде».

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