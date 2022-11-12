Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве
- РИА Новости
Соревнования состоятся 12 ноября. На турнире также будут присутствовать гимнастки Лала Крамаренко, Анастасия Татарева, Яна Луконина, Мария Толкачёва и Дарья Шкурихина.
Напомним, что фигуристка в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участие в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезоне-2022/23.
В настоящий момент Щербакова является ведущей телепроекта «Ледниковый период».
Ранее Алина Загитова заявила, что между ней и Щербаковой нет конкуренции в «Ледниковом периоде».