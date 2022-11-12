Щербакова станет почётным гостем на турнире по художественной гимнастике в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова посетит турнир по художественной гимнастике имени пятикратной чемпионки мира Евгении Левановой.

Соревнования состоятся 12 ноября. На турнире также будут присутствовать гимнастки Лала Крамаренко, Анастасия Татарева, Яна Луконина, Мария Толкачёва и Дарья Шкурихина.

Напомним, что фигуристка в августе перенесла операцию на колене. Россиянка не принимает участие в турнирах по фигурному катанию в первой половине сезоне-2022/23.

В настоящий момент Щербакова является ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Ранее Алина Загитова заявила, что между ней и Щербаковой нет конкуренции в «Ледниковом периоде».