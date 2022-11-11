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Загитова считает, что между ней и Щербаковой нет конкуренции в «Ледниковом периоде»

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась эмоциями от совместной работы с победительницей Игр-2022 Анной Щербаковой.
Загитова считает, что между ней и Щербаковой нет конкуренции в «Ледниковом периоде»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Мы решили так, что участвуем вместе. Я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, всё-таки два сезона уже позади. У нас так получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только нашему человеку, который говорит нам в «ухо», — сказала спортсменка в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.

Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

7 ноября стало известно, что боксёрский поединок между фигуристкой и певицей Ольгой Бузовой состоится 9 марта.

Ранее хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух оценил перспективы нападающего Артёма Дзюбы в телепроекте «Ледниковый период».

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