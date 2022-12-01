Смолкин о смене гражданства: кататься годами внутри России звучит не очень привлекательно

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис, высказался о возможной смене спортивного гражданства из-за отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

«Обстоятельства могут как сильно ухудшиться — мы знаем, что всегда, к сожалению, есть куда ухудшаться, — так что-то когда-то и должно же наладиться. Мы хотим выступать — это, наверное, самое честное и простое. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно», — цитирует Смолкина «Чемпионат».

По его словам, пара хочет выступать с лучшими, соревноваться в мире, хочет посмотреть, какие у них шансы в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума.

Смолкин сообщил 1 декабря, что дуэт не выступит на чемпионате России.

Пара уже пропустила этапы серии Гран-при России в Москве (11—13 ноября) и в Перми (25—27 ноября). В данный момент фигуристы находятся в США.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что сможет понять Смолкина, если фигурист останется в США.