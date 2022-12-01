Губерниев сможет понять Смолкина, если фигурист останется в США

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ Дианы Дэвис и Глеба Смолкина от участия в чемпионате России по фигурному катанию.

«Здесь нужно будет выбирать. Либо выступать здесь, либо ты американский гражданин. И тот, и тот выбор я могу приветствовать. Если он хочет оставаться в США, то пусть. Спортсмена здесь можно понять в любом случае», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

При этом комментатор признался, не собирается «никого чихвостить».

«Может быть, он там учиться пойдёт, либо продолжит кататься. Это его жизнь. И думаю, она мало волнует российских любителей фигурного катания», — добавил Губерниев.

Смолкин сообщил 1 декабря, что дуэт не выступит на чемпионате России.

Дэвис и Смолкин уже пропустили этапы серии Гран-при России в Москве (11—13 ноября) и в Перми (25—27 ноября). В данный момент фигуристы находятся в США.

В текущем году фигуристы завоевали серебряные медали чемпионата России в Санкт-Петербурге и отобрались в сборную на Олимпийские игры в Пекине, где заняли 14-е место.

Ранее Катарина Гербольдт отреагировала на отказ серебряного призёра Игр-2022 Александры Трусовой от участия в чемпионате России по прыжкам.