Медведева рассказала, следит ли за чемпионатом мира по футболу

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, следит ли за чемпионатом мира по футболу — 2022.

«Смотрела матчи, у меня в какой-то момент не было выбора, так как во время отпуска я жила в отеле, где был огромный экран, куда приезжал весь город смотреть футбол», — приводит слова Медведевой «Чемпионат».

Фигуристка также ответила, есть ли у неё любимая команда.

«Не могу сказать, что у меня есть любимая команда, но меня можно часто увидеть на футбольных матчах. Так что я со стороны наблюдаю», — сказала она.

Чемпионат мира проходит в Катаре с 20 ноября. Финал состоится 18 декабря.

Ранее Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером.