Фигуристка Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером

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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что в будущем может заняться тренерской деятельностью.
Фигуристка Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером
  • РИА Новости

«Я знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Пока у меня такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока редко провожу мастер-классы», — цитирует Медведеву ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу.

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