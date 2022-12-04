Фигуристка Медведева не исключила, что в будущем может стать тренером

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что в будущем может заняться тренерской деятельностью.

«Я знаю, что могу быть тренером, потому что у меня есть соответствующее образование. Пока у меня такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития. Пока редко провожу мастер-классы», — цитирует Медведеву ТАСС.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева заявила о желании написать автобиографическую книгу.