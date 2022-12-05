Медведева — о Федотове: настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от актёра Фёдора Федотова, с которым она выступает в телепроекте «Ледниковый период».
Медведева — о Федотове: настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было
  • РИА Новости

«Настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения, в условиях, очень некомфортных для обоих», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул шоу, заявив, что устал от него. В настоящий момент фигуристка катается в паре с Федотовым.

Ранее Медведева заявила, что есть проблемы, которые намного важнее Милохина.

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