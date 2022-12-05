Медведева — о Федотове: настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было
- РИА Новости
«Настолько трепетного отношения партнёра ко мне ещё не было, поэтому я почувствовала, что такое настоящие партнёрские отношения, в условиях, очень некомфортных для обоих», — цитирует Медведеву «Чемпионат».
Напомним, что Евгения в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре с блогером Даней Милохиным. Но партнёр покинул шоу, заявив, что устал от него. В настоящий момент фигуристка катается в паре с Федотовым.
Ранее Медведева заявила, что есть проблемы, которые намного важнее Милохина.