Медведева: есть проблемы, которые намного важнее Милохина

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как узнала об уходе блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».

«Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернётся. Есть проблемы, которые намного важнее Милохина, меня и «Ледникового периода», — цитирует Медведеву издание «7 дней».

Она также отметила, что не хотела высказывать своё мнение по этому поводу и с её стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. По её словам, она понимает, что сейчас в мире не всё стабильно.

Медведева в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу. Затем его заменил актёр Фёдор Федотов.

В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.

Ранее певец Егор Шип рассказал о желании принять участие в телепроекте «Ледниковый период».