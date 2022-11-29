Медведева: есть проблемы, которые намного важнее Милохина

Короткая ссылка
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как узнала об уходе блогера Дани Милохина из шоу «Ледниковый период».
Медведева: есть проблемы, которые намного важнее Милохина
  • РИА Новости

«Проснулась, собралась на тренировку, и тут мне позвонили и сообщили, что Даня улетел из страны, что он устал, хочет отдохнуть и вряд ли вернётся. Есть проблемы, которые намного важнее Милохина, меня и «Ледникового периода», — цитирует Медведеву издание «7 дней».

Она также отметила, что не хотела высказывать своё мнение по этому поводу и с её стороны было бы некорректно жаловаться на данную ситуацию. По её словам, она понимает, что сейчас в мире не всё стабильно.

Медведева в новом сезоне «Ледникового периода» выступала в паре Милохиным. Но партнёр покинул её, заявив, что устал от шоу. Затем его заменил актёр Фёдор Федотов.

В настоящий момент блогер находится в Дубае. Илья Авербух подтвердил, что Милохин покинул шоу по личной инициативе.

Ранее певец Егор Шип рассказал о желании принять участие в телепроекте «Ледниковый период».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить