Валиева прокомментировала победу на чемпионате России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева отреагировала на свою победу на чемпионате России по прыжкам — 2022.

«За один соревновательный день пришлось исполнить восемь четверных тулупов. Новый опыт! Спасибо моим тренерам, всей нашей команде, болельщикам, родным и друзьям», — написала фигуристка в Telegram-канале.

Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам. Фигуристка получила 27,55 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (22,67).

Напомним, что чемпионат России в Красноярске пройдёт с 20 по 25 декабря.

Ранее Александр Жулин заявил, что Валиева возвращается на прежний уровень.