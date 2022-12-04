Жулин: Валиева возвращается на прежний уровень

Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступление олимпийской чемпионки Камилы Валиевой.

«Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».

Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам. Фигуристка получила 27,55 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (22,67).

16-летняя фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.

Ранее команда Евгения Плющенко выиграла раунд сольных тройных прыжков на чемпионате России.