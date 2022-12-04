Жулин: Валиева возвращается на прежний уровень
- РИА Новости
«Очень рад, что Камила победила, это важная победа. Она возвращается на свой прежний уровень. Думаю, что на чемпионате России она будет блистать», — цитирует Жулина «Спорт-Экспресс».
Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам. Фигуристка получила 27,55 балла. Второе место заняла Софья Муравьёва (22,67).
16-летняя фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Чемпионат России пройдёт в Красноярске с 20 по 25 декабря.
Ранее команда Евгения Плющенко выиграла раунд сольных тройных прыжков на чемпионате России.