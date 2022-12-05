Шоу должно продолжаться: какое послевкусие оставил прыжковый турнир фигуристов в Петербурге

Прошедший в минувшие выходные чемпионат России по прыжкам оставил приятное впечатление. Качество исполнения элементов в Санкт-Петербурге было значительно выше, чем на предыдущих аналогичных турнирах в Москве и Саранске. А главное, зрители фактически получили возможность заглянуть на тренерскую кухню. Однако хватало и недостатков: Григорий Фёдоров выиграл соревнования мужчин лишь с одним квадом в активе, столь нужная для подобных мероприятий инфографика на экранах отсутствовала, а конферанс оставлял желать лучшего.

Прыжковый чемпионат в Санкт-Петербурге — это лучшее, что происходило с отечественным фигурным катанием за много последних месяцев. Пожалуй, впервые мы все увидели, каким захватывающим может быть спортивное мероприятие, когда в нём собрано всё лучшее сразу.

Сравнивать турнир с двумя предыдущими бессмысленно — слишком разными были условия. Соревнования двухлетней давности в полном смысле слова оказались тем самым «блином», который вышел комом, в марте этого года в Саранске снова не было зрителей, общий моральный фон оставлял желать лучшего, плюс почти все, кто участвовал, были не в самой хорошей форме. Соответственно количество «брака» в прыжках вызывало недоумение: мол, ну и зачем всё это демонстрировать?

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В Питере поражало именно качество, причём не столько женских прыжков, сколько мужских и тех элементов, которые в командной части соревнований демонстрировали спортивные пары. По сути, это была возможность заглянуть на внутренние тренерские кухни. Увидеть то, что на обычных соревнованиях по фигурному катанию пока ещё не выносится на широкую публику, но уже почти готово к широкому показу. Как дебютная кинопремьера — с той лишь разницей, что в готовой киноленте ты вряд ли что исправишь, а здесь вносить коррективы, улучшая формат и подачу, можно до бесконечности.

Нужно ли эти коррективы вносить? На мой взгляд, да. Как зрителю, мне не хватало чётко прописанных правил и несколько усложнённой задачи для тех, кто выступал в личном турнире. Исключить возможность того, чтобы победу мог одержать фигурист, владеющий всего одним четверным, пусть даже сложнейшим — а именно это мы увидели в исполнении чемпиона Григория Фёдорова.

На протяжении двух дней турнира (Григорий отбирался в личный воскресный финал через предварительные субботние старты) фигурист десять раз (!!!) исполнил один и тот же прыжок — четверной лутц. И со смехом, но очень метко прокомментировал собственную победу: «Идея вообще топчик — лутц прыгай и всё».

Так получилось, что за день до соревнований я разговаривала в Москве с Марком Кондратюком, которого только-только выписали из больницы, где он залечивал травму спины. Поехать в Питер соревноваться Марк предсказуемо не мог, но заметил: мол, не слишком вчитывался в правила, но, если бы участвовал в турнире, то заявил бы два разных сольных прыжка.

«Скорее всего — четверные лутц и сальхов. Лутц — с тем, чтобы набрать максимально возможное количество баллов, а сальхов — ради стабильности. И обязательно попытался бы сделать тот самый каскад, который принёс победу в прыжковом турнире в Саранске — из двух четверных сальховов через ойлер», — пояснил фигурист.

За тот уникальный каскад Кондратюк получил совершенно умопомрачительные 22,42 балла. В Санкт-Петербурге подобных впечатлений недоставало, хотя специальный приз за разнообразие и качество прыжков стоило вручить Петру Гуменнику, отбарабанившему как командный, так и личный турниры.

Стоило ли развести два эти соревнования по дням? Тоже думаю, что да. Это позволило бы усилить составы участников, увеличить количество попыток, сделать более интригующим формат. Например, растянуть финальную серию прыжков до пяти и провести её по принципу пенальти — не на сумму баллов, а по принципу «выехал — не выехал».

Возможно, стоило добавить и вывести на экран инфографику, которая позволяла бы сравнивать высоту прыжка, пролётность, скорость захода, скорость вращения в воздухе. Всё-таки подобные турниры — это ещё и шоу, а это предполагает максимальное вовлечение в процесс не только спортсменов, но и зрителей.

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Конферанс мероприятия — отдельная тема. Жеребьёвка турнира, которая могла бы стать отдельным и очень ярким шоу, оказалась в плане подачи провалена несмотря на то, что к процессу помимо собственных ведущих — олимпийских чемпионов Алины Загитовой и Максима Транькова — был привлечён сценарист «Вечернего Урганта» Константин Анисимов.

Да и актёр и комик Дмитрий Хрусталёв, поставленный в пару с олимпийской чемпионкой Пхёнчхана, чувствовал себя в ходе соревнований не совсем в своей тарелке. Хотя нужно отдать должное: Дмитрий сильно страховал Алину, подхватывая какие-то фразы и заполняя внезапные паузы.

Возможно, причина диссонанса спортивной части турнира и его словесного сопровождения крылась в том, что приглашённые шоу-звёзды сами привыкли выступать в роли людей, вокруг которых вертится их маленький телевизионный мир. Здесь же они оказались на «подтанцовке» у реальных звёзд мирового класса. И не выдержали сравнения, которое, будем честны, было бы сложно выдержать любому среднестатистическому ведущему.

Собственно, как раз умение соответствовать своим героям, будучи при этом шоуменом, в своё время сделало главным комментатором страны Дмитрия Губерниева. Уметь блистательно подать чужое достижение, но вести при этом свою собственную сольную партию — великое искусство. Ничуть не менее простое, чем выйти на лёд и выполнить каскад из четверных прыжков.

Кто-то наверняка скажет: мол, зачем придираться к турниру, который при всех его недочётах стал грандиозным событием в изолированной от мира стране? Возможно, как раз затем, что именно прыжковый турнир показал: в фигурном катании Россия обладает на текущий момент наиболее мощным потенциалом и наиболее яркими звёздами. И они, без сомнения, заслуживают того, чтобы подавали их публике в полном блеске.