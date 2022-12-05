Триумф Плющенко, квад Валиевой и сюрприз от Фёдорова: чем запомнился шоу-турнир по прыжкам среди фигуристов

Камила Валиева выиграла личные соревнования на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге. В финале она впервые в сезоне исполнила четверной тулуп и превзошла Софью Муравьёву. Среди мужчин сенсационную победу одержал Григорий Фёдоров. Воспитанник Елены Соколовской шесть раз подряд чисто сделал второй по сложности элемент ультра-си — четверной лутц. В командном турнире с большим преимуществом первое место заняли фигуристы, представлявшие двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В решающем пятом раунде великолепно выступили Пётр Гуменник и Макар Игнатов.

Победа Плющенко над Тутберидзе

Чемпионат России по прыжкам привлекал внимание в первую очередь командными соревнованиями, в которых фигуристы представляли Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина. Конечно, выиграть хотели все, но в первую очередь для самих спортсменов это была возможность попробовать исполнить те элементы, которые они пока боятся вставлять в произвольные программы.

Именно так свои попытки использовали, в частности, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Сначала дуэт сделал, пусть и с помаркой, четверной подкрут, на что Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили тем же. А затем пошли на четверной выброс. И он-то пару как раз подвёл. Партнёрша очень неудачно упала на лёд, животом. Но, как признались спортсмены после старта, обошлось без травм.

При этом первый раунд турнира — соревнования спортивных пар — в итоге выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов, входившие в команду Плющенко. Они также пошли на эксперимент и прыгнули параллельный тройной лутц.

«Нам было важно его показать. Мы пока не осмеливаемся его вставлять в программы, потому что это может повлиять на остальной контент. А сегодня мы показали перед зрителем, что можем его прыгать», — приводит слова фигуристов «Матч ТВ».

Немного удивил состав участников на второй этап, где нужно было продемонстрировать тройные прыжки. У Алексея Мишина были заявлены Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева. Они со своей задачей справились на отлично. Но обратило на себя внимание другое — трёхкратный чемпион России выступил только в этом раунде. Тренер не рискнул заявлять его на четверные и каскады, отдав предпочтение другим спортсменам.

Было опасение, что и четверной тулуп Лизы болельщики так и не увидят. Однако это был тактический ход Мишина — оставить самое интересное на потом. Или же, как сказал тренер, достать джокера из рукава в последний момент. Ситуация была красиво обыграна. И Туктамышева должна была спасать команду, уступавшую конкурентам, в последнем раунде с каскадами из пяти прыжков. Но волнение сказалось, и Императрица провалила обе попытки.

В этапах с четверными и каскадами до трёх прыжков обратили на себя внимание Макар Игнатов и Александр Самарин. Оба исполняли чисто второй по сложности элемент ультра-си — четверной лутц. Причём фигуристы делали его чисто и получали хорошие баллы. Софья Самоделкина продемонстрировала, как легко справляется с четверным сальховом. Показали себя и совсем юные фигуристы.

Однако главной звездой командного турнира стал Пётр Гуменник. Он покорил всех своими каскадами, умудрившись исполнить квад и ещё четыре тройных прыжка. Именно его выступление поставило точку в борьбе за первое место, которое с большим отрывом досталось команде Плющенко.

Надо отметить, что здесь в том числе сработала и тактика Евгения. Мишин и Тутберидзе выбрали на решающий раунд своих проверенных бойцов. У Алексея Николаевича это были Лиза и Евгений Семененко, чьё выступление также оставило приятное впечатление, а у Этери Георгиевны — Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова. Плющенко же поставил на «чужих» ребят — Гуменника и Игнатова. И это сработало.

Девочки Тутберидзе в итоге ошиблись: Акатьева забыла сделать пятый прыжок, а Двоеглазова упала при исполнении четверного лутца. Туктамышева и вовсе ставила перед собой другие цели, борясь с тулупом. Семененко же перемудрил. А вот Пётр и Макар всё сделали чисто и уверенно.

В итоге команда Плющенко набрала 16 баллов, коллектив Тутберидзе — 12, а подопечные Мишина — только восемь. При этом фигуристы из «Хрустального» были явно не готовы мириться с таким результатом и пообещали в ближайшее время взять реванш.

Успех Валиевой

Всё начало сезона Камила Валиева никак не могла восстановить четверной тулуп. Она неоднократно добавляла его в произвольную программу, но раз за разом падала. Даже когда в Казани попробовала исполнить его на бис, уже после вступления.

Турнир в Санкт-Петербурге стал отличной возможностью наконец-то отработать элемент перед зрителями, и это получилось у фигуристки великолепно. Она дважды справилась с ним в командных соревнованиях, а затем ни разу грубо не ошиблась в личных. В четвертьфинале это позволило спокойно обойти Софью Титову.

Далее Камилу ждала встреча с Софьей Акатьевой, у которой также в арсенале есть восстановленный Валиевой прыжок. Однако тулупы олимпийской чемпионки в командных соревнованиях понравились судьям чуть больше, и с преимуществом меньше балла она прошла в финал. Как объяснила бронзовый призёр чемпионата России Катарина Гербольдт, так произошло, потому что элемент Валиевой выглядит более мощно.

«Думаю, это одна из причин. У каждого из судей своё мнение и свои аргументы по поводу того, почему один прыжок лучше другого», — приводит слова специалиста РИА Новости.

Ну а в решающем раунде вновь сошлись Плющенко и Тутбердзе, поскольку до финала дошла Софья Муравьёва. У неё в арсенале пока только тройной аксель, но его великолепного исполнения хватило для победы над Любовью Рубцовой и Алисой Двоеглазовой. Последняя исполняет четверной лутц, однако делает это пока только через раз.

Увы, прыжок Муравьёвой по сложности уступал тулупу Валиевой, поэтому исход этого поединка был закономерен. Радует, что обе девушки выступили достойно, ни разу не упав на протяжении всего турнира.

Заявка от Фёдорова

Мужской личный турнир по накалу борьбы ничем не уступал женскому. В нём были заявлены сразу 12 участников и ожидалась напряжённая борьба между воспитанниками Евгения Рукавицына, Алексея Мишина и Вероники Дайнеко. Однако и здесь не обошлось без сюрпризов. Так, оказался неудержим Григорий Фёдоров, который ярко проявил себя накануне. Ученик Елены Соколовской научился безупречно исполнять второй по сложности вслед за четверным акселем элемент ультра-си — лутц. И как под копирку штамповал его вплоть до финала.

Сначала 17-летний фигурист выбил из борьбы Андрея Анисимова. У соперника не получился четверной флип, за который он получил только 2,5 балла, в то время как Гриша исполнил оба прыжка. Затем Фёдоров показал мастер-класс Владиславу Дикиджи. Тот также выучил лутц. Тем не менее дважды подряд исполнить его не смог.

А в финале турнира Фёдорова ждали Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин, что было как раз ожидаемо, если вспомнить выступления ребят на этапах Гран-при России. Именно они упорно включают в произвольную программу по четыре четверных прыжка. И в последнее время элементы у них даже начали получаться.

Ученик Дайнеко на пути к решающему раунду переиграл Макара Игнатова. В четвертьфинале получилась упорная борьба, поскольку воспитанник Рукавицына также прыгал четверной лутц. Но его исполнение было не так великолепно, как у Гуменника, который предпочёл сальхов. За счёт стабильности Пётр сумел обойти и Дмитрия Алиева. Он также замахнулся на второй по сложности элемент ультра-си, но не справился с ним.

Сложнее всего дались соревнования Лутфуллину. В четвертьфинале он на два балла опередил Андрея Мозалёва. Оба фигуриста исполняли четверные сальховы. А затем он боролся с Евгением Семененко. Эта дуэль получилась противостоянием лутцев. Причём ученики четы Мишиных прыгнули их под копирку — один чисто, а второй с касанием руки. В итоге судьи отдали предпочтение Глебу.

В финале всё решили нервы, которые оказались крепче у Фёдорова. Григорий продолжил демонстрацию своего любимого прыжка, а Гуменник и Лутфуллин дрогнули. Первый дотронулся до льда при исполнении четверного флипа, а у второго вместо лутца получилась бабочка.

«Последний прыжок — это была моя глупость. Конечно, слишком хотелось победить. Но получилось так, как получилось», — объяснил Глеб.

Ну а чемпион России в этом виде программы признался, что ему очень понравилось выступать в таком формате.

«Идея — топчик. Лутц прыгнуть — и всё. Сегодня исполнил его шесть раз из шести. Вчера четыре из четырёх», — пошутил Фёдоров.

Была у организаторов идея сделать ещё и суперфинал, сведя вместе Григория с Камилой. Но от неё вовремя решили отказаться, ограничившись букетом цветов для фигуристки.

В целом турнир оставил приятное впечатление. И в первую очередь юноши, которые показали, что на самом деле могут исполнить любой прыжок, кроме четверного акселя.

Положительно оценила чемпионат России и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Новое соревнование для нас всех — это было совершенно блистательно! Думаю, что со временем турнир по прыжкам приживётся у нас и будет продолжаться в дальнейшем. Уверена, мы зададим новый тренд всему миру! Вот увидите, потом весь мир будет устраивать подобные соревнования. Кого-то одного из ребят сегодня выделить не могу. Все большие молодцы, порадовали! Отлично выступили, но они способны на большее. Хочу поздравить с победой команду Плющенко! И хотелось бы поблагодарить Транькова. Шикарная организация, замечательно всё провели!» — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».