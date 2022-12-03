Сердце Муравьёвой, приглашение Валиевой и снятие Туктамышевой: как стартовал шоу-турнир по прыжкам среди фигуристов

В субботу, 3 декабря, на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов состоялись отборочный раунд, жеребьёвка финальной стадии соревнований, а также были определены окончательные составы команд Евгения Плющенко, Этери Тутбердизе и Алексея Мишина. Зрители увидели на льду только дуэли мужчин-одиночников, поскольку нужного числа девушек для квалификации не набралось. В последний момент с личного турнира снялись Софья Самоделкина и Елизавета Туктамышева — они выступят только в командах.

Чемпионат России по прыжкам — новый турнир не только для любителей фигурного катания, но и, похоже, для менеджеров, которым доверили его организацию. Хотя нечто подобное проводилось на протяжении нескольких лет на коммерческой основе, первый день соревнований в Санкт-Петербурге вызвал ощущение «сыроватости» во многих вещах.

Так, изначально планировалось, что члены сборной сразу попадают в воскресный финал, а другие спортсмены добираются в него через отборочный этап. Однако за утро субботы ситуация неожиданно поменялась: из списка участников личного турнира исчезли Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина и Михаил Коляда. И если отсутствие трёхкратного чемпиона страны на расписание соревнований никак не повлияло (разве что с двух до трёх увеличилось число фигуристов, которые смогли пройти дальше), то отказ двух девушек смешал карты, и организаторам пришлось отменить квалификацию, поскольку у них набралось всего десять фигуристок. Причём признаться в этом в федерации не захотели, придумав очень обтекаемый комментарий.

«Отборочный женский турнир не было необходимости проводить, так как на соревнования заявилось достаточное количество участниц», — заявили в ФФККР.

Ситуация выглядела немного странной ещё и потому, что, по словам тренера Алексея Мишина, Туктамышева и Коляда вообще не собирались участвовать в личном турнире. И либо он таким образом слукавил, либо при составлении списков произошёл какой-то сбой.

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При этом со здоровьем спортсменов вроде никаких проблем нет. В частности, как рассказала Татьяна Мишина, Туктамышева хочет наконец-то исполнить четверной тулуп.

«Я надеюсь, увидим. Все ждут. Так получилось, что наша группа только приехала из Перми, после перелёта денёк-другой отдыхали. Ещё кто-то приболел небольшой простудой. Лиза сначала приболела, но вчера уже каталась. Всё нормально, все будут! Просто такой перелёт, смена погоды, плотно получилось по времени. Сейчас на тренировках больше сосредоточились на прыжках, но всё равно на каждом занятии простые вещи тоже проходим с музыкой: дорожки, вращения», — цитирует Мишину РИА Новости.

К счастью, отборочный турнир среди мужчин всё-таки состоялся. Восемь спортсменов были разбиты на четыре пары. Каждый фигурист исполнял по два прыжка, и тот, кто получал большую сумму баллов, проходил в следующий раунд. До финала дошли Владислав Дикиджи и Григорий Фёдоров. Причём последний сделал подряд четыре четверных лутца. Так что в воскресенье воспитанник Елены Соколовской может удивить своих оппонентов. А борьбу за третью путёвку выиграл Андрей Анисимов, перепрыгавший Ивана Попова.

Жеребьёвка воскресной части соревнований также проходила немного сумбурно. В качестве ведущих выступили Константин Анисимов, Алина Загитова и Максим Траньков. Фишкой мероприятия стали подарки от фигуристов зрителям в зале. Их разыгрывали в лотерею. Местами это выглядело очень трогательно. Например, Софья Акатьева привезла хрустальное сердце, потому что она тренируется на катке «Хрустальный», а Софья Муравьёва отдала заколку, которую надевала на свою первую программу, и браслеты, сделанные своими руками.

Подопечные Алексея Мишина решили соригинальничать и дарили фанатам книгу «профессора» про совершенствование техники прыжков, а Камила Валиева пообещала покататься с одним из победителей лотереи на катке на Красной площади в Москве. Однако презентов оказалось слишком много, и процесс вручения сувениров затянулся, так что фигуристы, которых посадили на сцене, откровенно скучали.

По мнению обозревателя Елены Вайцеховской, причина проблем в организации чемпионата кроется в том, что у ФФККР до сих пор нет профессиональной команды, умеющей проводить такие мероприятия.

«Просто надо понимать, что организовывать шоу — это серьёзная профессия. В ситуации, когда оно спасает вид спорта, должна существовать просто отдельная команда менеджеров, которая знает, как это должно быть сделано. Почему такой команды до сих пор нет, для меня не то чтобы загадка, но повод для некоторого расстройства, скажем так. В итоге вместо шоу топ-уровня с исполнителями, которые заслуживают первоклассной подачи, мы имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом», — написала обозреватель RT в своём Telegram-канале.

Окончательные составы команд почему-то также определялись в субботу. Изначально в каждом из коллективов — у Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и Алексея Мишина — было по четыре одиночника, а ещё два добавлялись путём жеребьёвки. Причём без разделения на мужчин и женщин.

В итоге к воспитанникам «Хрустального» присоединились Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв. Вместе с Туктамышевой и Колядой будут бороться за победу Софья Самоделкина и Александр Самарин, а Макар Игнатов и Пётр Гуменник усилили «Ангелов Плющенко». Также в команде двукратного олимпийского чемпиона выступят Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Ещё одна пара Тамары Москвиной — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — будет бороться за победу коллектива Мишина.

Поскольку в личном турнире у девушек оказалось десять участниц, а значит, нечётное число пар, организаторам пришлось всё-таки сделать подобие квалификации для четырёх девушек: Алина Горбачёва встретится с Любовью Рубцовой, а Анастасия Зинина — с Марией Гордеевой. Во втором раунде их будут ждать Софья Муравьёва и Алиса Двоеглазова. Куда интереснее, кажется, получится борьба во второй части сетки, где Камиле Валиевой предстоит сначала сразиться с Софьей Титовой, а затем с Софьей Акатьевой или Вероникой Жилиной.

У мужчин в воскресенье выступят 12 человек, поэтому сетку разбили нестандартно и в финале окажутся сразу три участника. В первом раунде будет интересно посмотреть на дуэль Глеба Лутфуллина и Андрея Мозалёва, а также Петра Гуменнника и Макара Игнатова.



Остаётся надеяться, что организаторы учтут выявленные недочёты, и во время финала зрители увидят настоящее шоу, которого так ждут.