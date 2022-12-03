Валиева сразится с Титовой в личном турнире прыжков
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Жеребьёвка мужского личного турнира:
Семененко — Федотов;
Лутфуллин — Мозалёв;
Самарин — Дикиджи;
Анисимов — Фёдоров;
Гуменник — Игнатов;
Алиев — Сарновский.
Жеребьёвка женского личного турнира:
Горбачёва — Рубцова;
Зинина — Гордеева;
Муравьёва — Горбачёва/Рубцова;
Двоеглазова — Зинина/Гордеева;
Титова — Валиева;
Акатьева — Жилина.
Чемпионат России по прыжкам пройдёт 3—4 декабря в Санкт-Петербурге.
Ранее стали известны составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам.