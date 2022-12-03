Валиева сразится с Титовой в личном турнире прыжков

Короткая ссылка
Состоялась жеребьёвка личного турнира чемпионата России — 2022 по прыжкам.
Валиева сразится с Титовой в личном турнире прыжков
  • Gettyimages.ru
  • © Dimitris Isevidis/Anadolu Agency

Жеребьёвка мужского личного турнира:

Семененко — Федотов;

Лутфуллин — Мозалёв;

Самарин — Дикиджи;

Анисимов — Фёдоров;

Гуменник — Игнатов;

Алиев — Сарновский.

Жеребьёвка женского личного турнира:

Горбачёва — Рубцова;

Зинина — Гордеева;

Муравьёва — Горбачёва/Рубцова;

Двоеглазова — Зинина/Гордеева;

Титова — Валиева;

Акатьева — Жилина.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт 3—4 декабря в Санкт-Петербурге.

Ранее стали известны составы команд — участниц чемпионата России по прыжкам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить